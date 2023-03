Aeroporto di Cagliari: 92 rotte per l’orario estivo, debutta il volo su Dubai

Sarà Dubai la principale novità del network estivo di Cagliari, che entra così anche nel novero degli aeroporti con rotte intercontinentali. Lo scalo sardo quest’estate potrà contare su una rete composta da 92 rotte, 51 delle quali internazionali, operate da 23 compagnie aeree.

Numerose le new entry dell’operativo estivo 2023: sulle rotte nazionali tornano i voli diretti su Brindisi, Firenze e Genova, mentre fuori dai confini, oltre alla già citata Dubai (con volo effettuato da flydubai) ci saranno anche Atene, Barcellona, Goteborg, Innsbruck e Lione. Con questo network lo scalo di Elmas sarà in grado di immettere sul mercato 4,2 milioni di posti: 1,3 di questi saranno per i voli internazionali.



Sulle rotte internazionali la parte del leone la faranno Ryanair, Volotea e easyJet. La prima, con 21 destinazioni collegate, aumenta del 70 per cento la capacità rispetto al 2019 con la novità assoluta di Goteborg. Per Volotea in arrivo sette collegamenti, mentre easyJet si fermerà a quota 5. Dominio del vettore irlandese anche sul fronte dei collegamenti domestici (18 rotte), seguita da Volotea con 7 e Ita Airways con 4 (tra cui quelle in continuità territoriale).