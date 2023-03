Continuità territoriale: 40 voli aggiuntivi di Ita Airways per Pasqua e ponti di primavera

Ci sarà un aumento dei voli su alcune linee in continuità territoriale della Sardegna durante il periodo pasquale e dei ponti primaverili. Lo ha comunicato la Regione in una nota, nella quale viene specificato che per il nuovo operativo è arrivato il nulla osta dell’assessorato ai Trasporti.

Nel dettaglio Ita Airways effettuerà in totale 40 voli aggiuntivi, di questi 22 andranno sulle rotte Alghero-Milano Linate e 18 sulla Cagliari-Milano Linate. Il nuovo operativo interesserà i periodi dal 3 al 12 aprile e dal 20 al 28 aprile.



“Un’ulteriore novità prevista per quei giorni è rappresentata dal ripristino del volo Ita Alghero-Milano delle 7 del mattino”, specifica l’assessore dei Trasporti, Antonio Moro.