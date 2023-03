Malta e Aeroporto di Cagliari, piano di formazione per le agenzie

VisitMalta continua nel piano di promozione dei collegamenti aerei verso l’Arcipelago e collabora anche con l’aeroporto di Cagliari.

Malta e il Cagliari Airport sono collegate tutto l’anno dai voli operati da Ryanair sulla tratta; nella Summer ’23 i voli offerti dal vettore irlandese saranno quattro alla settimana e partiranno ogni martedì, giovedì, venerdì e domenica. VisitMalta e Sogaer, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, a supporto della promozione del volo e delle peculiarità della destinazione, hanno organizzato un webinar rivolto alle agenzie di viaggi che avrà luogo il 13 marzo alle ore 12.



Il webinar si focalizza sulle tendenze legate al prodotto Malta e Gozo, offrendo una chiave di lettura fresca per supportare la vendita della destinazione durante il periodo estivo e autunnale.



David Crognaletti, chief commercialo Sogaer, ha dichiarato: “L’iniziativa in collaborazione tra Sogaer e VisitMalta è sicuramente un ottimo strumento per far conoscere agli operatori del settore le peculiarità della destinazione Malta. Ryanair ha confermato anche per quest’anno il collegamento diretto: siamo certi che questo rotta potrà contribuire in modo significativo a sviluppare il traffico business e turistico tra le nostre due isole”.



“Il volo da Cagliari a Malta rappresenta un importante collegamento verso il nostro arcipelago che dimostra quanto sia gli operatori, che le compagnie aeree, stiano credendo nella meta. Malta, Gozo e Comino sono in grado di offrire tutto l’anno diverse opzioni di vacanza, dal diving alla storia, dalla cultura al mare”, ha aggiunto il direttore VisitMalta Italia, Ester Tamasi.