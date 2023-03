Sono in arrivo altre 4 nuove rotte nel piano di espansione internazionale di Saudia per spingere la crescita del turismo in Arabia Saudita. Un programma ambizioso che prosegue a suon di investimenti multimiliardari.

Nel 2023 il vettore del Paese aprirà i collegamenti con la Cina, con un volo in direzione di Pechino. Inoltre verranno attivati voli sul Sudafrica (Johannesburg) e su Kano in Nigeria.



Per quanto riguarda il Vecchio Continente la new entry sarà Manchester in Gran Bretagna.