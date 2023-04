di Gaia Guarino

Saudia non frena la propria espansione e annuncia 56 nuovi voli settimanali verso 14 destinazioni in tutto il mondo. E a beneficiare del potenziamento ci sarà anche l’Italia: l'aeroporto di Milano Malpensa dal 23 giugno sarà collegato quotidianamente con il Paese grazie a tre operativi su Riyadh che si aggiungeranno ai quattro già attivi in direzione Jeddah.

Obiettivo leisure

La decisione muove dalla volontà dell'Arabia Saudita di attrarre un numero sempre crescente di turisti, e per farlo punta su una massiccia presenza nei principali hub internazionali.



Nella nuova programmazione non mancano rotte addizionali attive anche da altri scali europei come Parigi, Ginevra, Barcellona, Vienna, Atene, Londra e Istanbul. “Siamo lieti di offrire ai nostri ospiti più voli verso le maggiori città europee", commenta Ibrahim Koshy, ceo di Saudia. "L'incremento delle frequenze significa una connettività più consolidata del nostro network e l'opportunità di accogliere più visitatori nel regno".