Arabia Saudita: visto per stopover per chi vola con Saudia e flynas

L’Arabia Saudita compie un altro passo in avanti nel processo di crescita nel turismo internazionale e in collaborazione con le compagnie aeree Saudia e flynas lancia una facilitazione per ottenere il visto in maniera rapida per uno stopover valido fino a 96 ore.

Questi visti possono essere rilasciati fino a 90 giorni prima della partenza, si legge su Simpleflying, e danno la possibilità di organizzare una visita in Arabia Saudita sulla via della destinazione finale del viaggio. Le richieste vanno effettuate durante la prenotazione del volo: insieme alla mail di conferma gli utenti potranno così ricevere anche il visto elettronico.