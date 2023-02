American Airlines raddoppia tra Roma e New York. Dopo aver potenziato l’offerta tra la Capitale e Boston, la compagnia aerea statunitense ha annunciato oggi l’arrivo di un secondo volo tra Fiumicino e il Jfk per l’estate 2023.

La nuova frequenza sarà operata dal 6 luglio al 15 agosto con aeromobili Boeing 777-200.



“Siamo entusiasti di annunciare il secondo collegamento giornaliero tra Roma e New York, un importante traguardo che completa l’offerta per la stagione estiva e che contribuisce a rendere il 2023 una pietra miliare per American Airlines in Italia” commenta in una nota Cristina Casati, regional sales manager Southeast Europe di American Airlines.



Sette voli dalla Capitale

Nel corso della summer 2023, American offrirà così “fino a 7 voli al giorno da Roma agli Stati Uniti”, precisa Casati, aggiungendo che “il 2023 è l’anno in cui Roma Fiumicino diventa per American il secondo aeroporto più grande in Europa che, durante la stagione estiva, si posiziona subito dopo Londra Heathrow per numero di voli giornalieri operati. Il raggiungimento di questo importante risultato è anche frutto della costante collaborazione che abbiamo da anni con Aeroporti di Roma e con il trade italiano. Non vediamo l’ora di continuare a crescere insieme”.



Tutti i voli operati dal vettore tra lo scalo laziale e gli Usa saranno operati con Boeing 777 e Boeing 787, che a bordo offriranno ai passeggeri poltrone di Business Class e Premium Economy, streaming tv in diretta, wi-fi ad alta velocità e centinaia di film e spettacoli televisivi on-demand.