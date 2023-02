American Airlines riduce ancora i voli estivi: altri 2mila tagli

Interviene ulteriormente sul’operativo estivo American Airlines che, dopo l’annuncio della settimana scorsa con l’eliminazione dallo schedule di 50mila voli, ne aggiunge ora ulteriori 2mila tagli concentrati nel mesi di agosto a settembre.

Gli interventi precedenti si erano invece concentrati in particolare su giugno e luglio ma in entrambi i casi rappresentano un segnale che le difficoltà emerse lo scorso anno con la carenza di personale, unita al ritardo nelle consegne di nuovi aeromobili, pesano ancora sul settore, che reagisce con mosse preventive per evitare disagi.



American fa seguito a Lufthansa che aveva effettuato uno step simile con 35mila voli in meno per la summer.