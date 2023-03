American aumenta l’offerta sull’Europa: 9 voli giornalieri sull’Italia

Sarà del 14 per cento, pari a 240 voli in più ogni mese, l’incremento dell’offerta estiva tra Europa e Stati Uniti da parte di American Airlines. Un network che andrà a coprire un totale di 14 destinazioni del Vecchio Continente.

“L’estate scorsa ci ha dimostrato che viaggiare è tra le priorità delle persone e il periodo estivo è senz’altro un momento ideale in cui soddisfare questo desiderio – commenta Kyle Mabry, vice president – operations and commercial, Emea e Apac di American Airlines -. In questa stagione di grande affluenza siamo entusiasti di poter offrire il 14% di voli in più, confermando American come vettore statunitense leader in Europa”.



Per quanto riguarda l’Italia American effettuerà sette collegamenti giornalieri su Roma e uno su Milano e Venezia.