easyJet riduce le perdite e decolla in borsa

I dati di easyJet danno fiducia al mercato azionario. La compagnia aerea ha ridotto le perdite nel terzo trimestre, che sono scese a 133 milioni di sterline (ante imposte): una drastica riduzione rispetto ai 213 milioni dello stesso periodo dell'esercizio precedente. Anno su anno decollano anche i ricavi, che guadagnano l'83% arrivando a 1,474 miliardi di sterline.

Come riporta milanofinanza.it a migliorare i dati hanno contribuito in maniera determinante sia la forte crescita del passeggeri che l'aumento dei ricavi per biglietto venduto.



Per i prossimi mesi il vettore prevede ancora una perdita per la prima metà dell'anno ma rivede al rialzo le prospettive per il bilancio, con una chiusura in utile i 126 milioni di sterline al lordo delle imposte.



I dati hanno spinto anche il titolo sulla Borsa di Londra, che ha segnato un rialzo del 9,5%.