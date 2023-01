easyJet Holidays: patto quadriennale con il Marocco per lo sviluppo del turismo

easyJet Holidays stringe un patto di ferro con il Marocco per lo sviluppo del turismo con la sigla di un accordo quadriennale. L'operatore ha messo in campo un importante investimento con la previsione di raddoppiare la capacità di posti nel Paese. La compagnia aerea attualmente serve Marrakech e le destinazioni costiere di Agadir ed Essaouria.

Secondo quanto riportato da TTG Media, la partnership con l'Ufficio Nazionale del Turismo del Marocco prenderà il via nel corso dell’estate e includerà il marketing online e offline da parte di easyJet Holidays.



Secondo Garry Wilson, amministratore delegato di easyJet Holidays, "Il Marocco è una destinazione fantastica che i nostri clienti amano e siamo orgogliosi di avere nel nostro portafoglio, quindi sono molto felice di sostenere la sua crescita turistica per il futuro. Non vedo l'ora di vedere i successi della nostra partnership".