easyJet Holidays rivede al rialzo le stime: impennata della domanda

easyJet Holidays aggiorna il piano di crescita per l'anno appena iniziato: i risultati hanno infatti mostrato che le vendite dell'operatore la scorsa estate hanno segnato più del doppio rispetto agli obiettivi iniziali.

Ora la branca della galassia easyJet che si occupa dell'organizzazione di viaggi ha previsto un incremento del 50% in quest'ano finaziario rispetto ai risultati del 2021.



Nel trimestre conclusosi il 31 dicembre, come riporta ttgmedia.com, easyJet Holidays ha generato profitti per 13 milioni di sterline, con un andamento record anche a gennaio.



Secondo l'operatore la domanda sarà sostenuta per almeno tutto il trimestre, trainando anche fatturato e utili.