È attesa fra mercoledì e giovedì prossimi la formalizzazione dell’offerta di Lufthansa per Ita Airways. Secondo le ultime indiscrezioni, l'orientamento dei tedeschi è di mettere sul piatto circa 350 milioni di euro tramite un aumento di capitale riservato per rilevare il 40% del capitale.

Si tratta di una cifra più alta delle ipotesi iniziali e valuta l'intera Ita quasi 850 milioni di euro.



Lo scrive l’Agi, che sottolinea come Lufthansa, a fronte della cifra maggiore messa sul piatto, abbia richiesto alcune garanzie e condizioni. Fra queste, l'opzione di ritirarsi da un'acquisizione completa nel caso in cui l'impresa non dovesse funzionare, come riporta Bloomberg e le deroghe per proteggersi da eventuali imprevisti derivanti dall'integrazione di Ita, in primis dalle possibili conseguenze che potrebbero arrivare dalle centinaia di cause di lavoro intentate dagli ex dipendenti di Alitalia.



Infine, Lufthansa chiede aiuti più trasparenti a vantaggio di una maggiore concorrenza nei cieli italiani, un tema legato agli incentivi di Regioni e società di gestione aeroportuali alle low cost.