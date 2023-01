Da oggi la storia di Ita Airways potrebbe cambiare. Dopo mesi di trattative e di colpi di scena è attesa dalla data odierna l'offerta di Lufthansa per l'acquisizione di una parte della compagnia aerea. Secondo le previsioni la proposta dei tedeschi dovrebbe arrivare oggi.

Come riporta ansa.it il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha infatti precisato che i termini scadono "alle 18, o è oggi o non c'è".



Nell'attesa spunta invece una nuova notizia relativa a Air France-Klm, per i quali si ventilava una possibile proposta, anche solo di disturbo, insieme a Delta. Invece, secondo quanto riportato da Repubblica su fonte Bloomberg, il gruppo franco-olandese avrebbe inviato una lettera al Governo per informarlo che non è intenzionato a presentare alcuna offerta.



Si è chiusa infatti la data room, cui Lufthansa è l'unico soggetto ad aver avuto accesso. I tedeschi, dopo aver studiato le carte, possono ora avanzare la loro proposta, che dovrà comprendere la percentuale delle quote da acquisire; il prezzo invece potrebbe non comparire ancora e venire definito in un secondo momento sulla base del valore del patrimonio netto della stessa Ita come risultante dal bilancio.



Le ultime indiscrezioni, riprese da ilsole24ore.com parlano di una quota compresa tra il 35 e il 40%. Per il prezzo invece le ipotesi prevedono una cifra fino a 350 milioni di euro.



Le tappe successive

Anche una volta presentata l'offerta, però, l'iter non sarà rapidissimo. Per la conclusione bisongerà infatti aspettare almeno il pronunciamento dell'Antitrust europeo, il che comporterà almeno 4 o 5 mesi di attesa.



Una volta ricevuta l'offerta, comunque, il Ministero dell'Economia potrà avviare una trattativa in esclusiva che porterà alla firma di un Memorandum of understading.



L'accordo dovrebbe anche comprendere, dopo la cessione della quota di minoranza, dovrebbe prevedere anche l'pzione da esercitare in un secondo momento per l'acquisto della restante parte delle azioni ancora in mano al Mef.