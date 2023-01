Sembrano spalancarsi le porte per Lufthansa nel processo di vendita di Ita Airways. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm dedicato alla cessione della compagnia emergono anche i particolari e i vincoli messi dal Governo per la presentazione delle offerte, vincoli che appunto sembrano creati ad hoc per il gruppo tedesco.

Secondo quanto riportato da Corriere.it, il primo elemento di novità ancora non emerso è che potranno presentare proposte soltanto i soggetti già coinvolti nella fase di apertura della data room, quindi Lufthansa (ed Msc in caso di un ripensamento), Certares con Air France-Klm e Delta e il fondo Indigo Partners. Ma c’è un altro elemento che sembra mettere i bastoni tra le ruote al fondo americano: nel testo viene specificato che il soggetto che presenta l’offerta deve avere la maggioranza detenuta da una compagnia aerea europea, cosa che nel caso di Certares risulta al momento difficile a meno di un ripensamento di Delta (mentre Air France-Klm non dovrebbe ancora potere investire direttamente in un altro vettore).



Ruolo di comando

Infine la questione legata al ruolo dell’investitore, anche in questo caso sulla scia di quella che sembra essere stata la richiesta di Lufthansa: si tratta del ruolo operativo che, al di là della quota che verrà rilevata inizialmente, dovrà essere ai massimi livelli, pur lasciando al Governo la funzione di vigilanza sull’operato. Almeno fino all’eventuale conversione.