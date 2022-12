Ita Airways, mission impossible: un anno vissuto pericolosamente

"Ci si attendeva un altro finale. Sembrava che questa volta Ita Airways, l'erede di Alitalia, riuscisse ad allontanarsi dal predecessore anche per quanto riguarda la privatizzazione, fallita più volte per l'ex Az. I presupposti sembravano esserci tutti, a partire dalle offerte interessanti arrivate al Governo, con progetti (e soggetti) nuovi. Poi, complice anche il cambio di Esecutivo, si è dovuto fermare tutto, cambiare prospettiva, aspettare. Ma ripercorriamo quest'anno vissuto pericolosamente mese per mese. A gennaio primo colpo di scena nella corsa a rilevare la compagnia aerea. Spunta l'alleanza che non ti aspetti, ma che potrebbe davvero rivoluzionare il futuro del vettore e creare un intreccio senza precedenti nel settore: il colosso dello shipping Msc, che controlla tra gli altri la compagnia di crociere omonima, si fa avanti e chiama in cordata il Gruppo Lufthansa...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)