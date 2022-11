Partita Artemis 1, anche Boeing protagonista della missione Nasa verso la Luna

C’è anche un po’ di Boeing nella missione Artemis 1 che ha portato nelle scorse ore la navicella Orion della Nasa verso la Luna. Il costruttore statunitense ha infatti realizzato lo stadio principale che ha alimentato il razzo Space Launch System, che, decollato dal Kennedy Space Center, ha condotto la navicella nella sua prima spedizione verso il Satellite.

La missione segna il primo passo verso il ritorno dell’uomo sulla luna.



“Per la prima volta in 50 anni, questo Paese può vantare una capacità di lancio eccezionale - afferma in una nota Jim Chilton, vicepresidente senior della divisione Space and Launch di Boeing -. Questo volo di prova è stato una dimostrazione di innovazione ingegneristica e siamo pronti a supportare la Nasa e i suoi partner internazionali nel riportare gli uomini a esplorare lo spazio”.



Durante la missione – spiega l’azienda -, lo stadio centrale ha svolto diverse funzioni importanti, tra cui l’alimentazione di entrambi i serbatoi, l'attivazione del sistema idraulico, l'accensione dei motori, l'esecuzione dei programmi di controllo del vettore di spinta in volo, l'esaurimento dei serbatoi di carburante, lo spegnimento dei motori e la corretta separazione e smaltimento manovre.



Il supporto di Boeing

Lo stadio centrale del razzo si trova a quasi 65 metri ed è composto da un serbatoio di ossigeno liquido da 196.000 galloni, un serbatoio di idrogeno liquido da 537.000 galloni, insieme a una sezione che unisce i due serbatoi di carburante. Un team di Boeing produce il core stage presso il Michoud Assembly Facility della Nasa a New Orleans, in Louisiana, e utilizza componenti realizzati da oltre 430 fornitori negli Stati Uniti.



La squadra Boeing è già al lavoro anche sulle prossime tappe dei futuri voli. Il Core Stage-2, o CS-2, lancerà il primo equipaggio del programma Artemis e si trova nell’area di assemblaggio finale a Michoud. Il CS-3 potrebbe a breve lanciare il primo atterraggio lunare con equipaggio dall’era dell’Apollo, che includerà la prima donna e la prima persona di colore. Questa fase, così come quella del CS-4, sono già in preparazione a Michoud.



Inoltre, l'Exploration Upper Stage, per la prova strutturale di uno stadio superiore più nuovo e più potente, è in fase di fabbricazione.