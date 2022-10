John Travolta presenta il nuovo Boeing Business Jet: guarda il video

Il mondo lo conosce come una delle più celebri star di Hollywood, con interpretazioni memorabili in film come ‘Grease’ o ‘Pulp fiction’, ma pochi sanno che John Travolta è anche un grande appassionato di aviazione ed esperto pilota di aerei.



L’attore frequenta, infatti, i cieli da anni e vanta licenze per la guida di Boeing 707, 737 e 747.



Il suo amore per il volo lo ha portato negli anni ad acquistare 7 aeromobili, tra cui un Boeing 707, un Bombardier Challenger 601, un Boeing 727 e tre jet Gulfstream.



Boeing non poteva perciò trovare testimonial migliore per presentare in anteprima il nuovo Boeing Business Jet, che debutterà sul mercato nel 2024.



In un video, pubblicato sui canali social del costruttore statunitense, l’attore guida gli spettatori alla scoperta del nuovo velivolo.