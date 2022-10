Boeing rischia di non poter omologare in tempo la sua nuova creatura, il B737 Max 10. Il termine massimo legale per autorizzare le operazioni della macchina termina infatti a dicembre, ma la Federal Aviation Agency degli Stati Uniti (Faa) ha imposto alla casa costruttrice di effettuare una nuova revisione della documentazione, specie per quanto riguarda il nodo della sicurezza.

In base a quanto riportato dal Wall Street Journal la lettera della Faa sottolinea infatti l’assenza di informazioni adeguate su come i piloti dovrebbero reagire a una situazione di emergenza. Una lacuna che, riporta Preferente, la Faa ritiene grave e che va sanata riconsiderando tutta la documentazione.



Una matassa ingarbugliata

Nel caso in cui la casa produttrice non riuscisse a risolvere in tempo la questione si troverebbe costretta a ritirare il modello. Anche il tentativo di ottenere una proroga alla scadenza di fine anno è andato a vuoto, a causa dell’opposizione dei piloti stessi tramite la loro associazione.



Una situazione grave che, oltretutto, non interessa solo questo modello di velivolo. Oltre al 737 Max 10, infatti, anche per il Max 7 Boeing si trova a dover risolvere una problematica simile; una matassa ingarbugliata, se pensiamo che Southwest ne ha già acquistati 100 esemplari firmando altre 155 opzioni e siglando così una delle più grandi transazioni del settore.