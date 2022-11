Emirates e Formula 1 verso la fine di un matrimonio decennale

Quello che si sta concludendo potrebbe essere l’ultimo campionato di Formula Uno che porta la firma di Emirates dopo 10 anni? L’ipotesi appare probabile dopo che gli organizzatori avrebbero chiesto alla compagnia aerea di Dubai una cifra prossima al raddoppio rispetto all’anno in corso per il rinnovo.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, attualmente Emirates sborserebbe per la sponsorship circa 25 milioni di dollari, ma in questa occasione non sarebbe intenzionata ad arrivare alle cifre richieste. Al contempo sarebbero già in corso trattative con altri vettori, considerando che già quest’anno sono stati fatti accordi per sponsorizzazioni parziali con Singapore Airlines, Etihad e Gulf Air.