Emirates amplia la flotta: gli ordini salgono a 200

Cinque nuovi B777-200lr in arrivo per Emirates. La compagnia annuncia un nuovo ordine che porta a 200 gli aeromobili a fusoliera larga che andranno ad ampliare la flotta nei prossimi anni.

Il nuovo ordine prevede 2 unità in consegna nel 2024 e 3 unità l'anno successivo.



L'operazione testimonia la fiducia della compagnia nella solidità della ripresa del trasporto aereo. "Questo ordine - commenta Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e amministratore delegato del vettore - riflette la fiducia di Emirates nella domanda di trasporto aereo di merci e nella crescita complessiva del settore dell'aviazione. L’accordo getta le basi per la nostra continua crescita, guidata dalla portata della nostra rete globale diversificata, dalle avanzate infrastrutture nel nostro hub di Dubai e dalle soluzioni di trasporto su misura che Emirates ha sviluppato per soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti".



L'accordo prevede un investimento globale da parte di Emirates pari a 1,7 miliardi di dollari.