Emirates: parte l'accordo di code sharing con Gulf Air

Prosegue la politica delle partnership da parte di Emirates. Dopo avere siglato l’accordo di code sharing con compagnie del calibro di Air Canada e American Airlines, ma anche Batik Air per quanto riguarda l’Oriente, il vettore di Dubai stringe ora l’alleanza con un’altra compagnia del Golfo, Gulf Air.

"Siamo lieti di collaborare con Gulf Air – commenta il presidente di Emirates Tim Clark (nella foto) - per offrire ai loro clienti un maggiore accesso e forti opportunità di connessione verso destinazioni uniche sulla nostra rete, integrate dal servizio di bordo e dall'ospitalità di Emirates durante tutto il loro viaggio da Dubai”.



Secondo quanto riportato da Simpleflying l’intesa consentirà ai passeggeri di Gulf Air di avere accesso ad un’ampia rete di destinazioni via Dubai armonizzando biglietteria, check in e gestione dei bagagli in connessione.