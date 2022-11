Una base a Firenze per Volotea. La low cost ha annunciato questa mattina l’apertura nell’aprile del 2023 del nuovo hub in Toscana. Si tratta del settimo presidio del vettore in Italia.

Al Vespucci la compagnia aerea baserà un A319 e lancerà 9 collegamenti verso l’Italia (Bari, Cagliari, Catania e Palermo), la Francia (Bordeaux, Tolosa e Nantes) e la Spagna (Bilbao). A questi si aggiungeranno 3 ulteriori rotte, che saranno annunciate nelle prossime settimane.



I piani

“Siamo davvero orgogliosi di annunciare oggi l’apertura della nostra diciannovesima base in Europa a Firenze - ha dichiarato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -. La Toscana è una delle regioni più importanti nelle nostre strategie di sviluppo: garantiremo tutto l’anno una maggiore connettività tra lo scalo di Firenze, il resto dell’Italia, le sue isole e mete internazionali, grazie a numerosi collegamenti esclusivi e a tariffe convenienti”.



La maggior parte delle rotte offerte dallo scalo toscano sarà operata in esclusiva da Volotea.



Con l’apertura del nuovo presidio il vettore intende inoltre supportare l’economia locale, attraverso la creazione di circa 30 nuovi posti di lavoro (20 cabin crew e 10 piloti).