Volotea, nuovo volo da Catania per Nantes dal 26 maggio

Volotea potenzia la sua offerta sullo scalo di Catania: dal 26 maggio 2023 prenderà il via il nuovo volo alla volta di Nantes, collegamento che avrà 2 frequenze settimanali (ogni lunedì e venerdì).

La nuova rotta per la città francese, che prevede un’offerta complessiva di oltre 12.650 posti, si affianca ai classici collegamenti operati da Volotea in partenza dal Fontanarossa per Ancona, Genova, Olbia, Venezia, Verona e Tolosa, per un totale di 7 destinazioni raggiungibili.



L’avvio del nuovo volo accorcia le distanze tra Catania e la Francia, proponendo una nuova rotta internazionale a tutti i passeggeri siciliani e consolidando, allo stesso tempo, l’impegno del vettore a livello locale.



“La compagnia ha da tempo scommesso sul nostro scalo e continua a investire sulla mobilità dei siciliani con una destinazione in più, che si aggiunge alle tante internazionali e nazionali che rendono l’aeroporto di Catania sempre più attrattivo – dicono il presidente e l'amministratore delegato della Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi -. Siamo certi che la nuova rotta per Nantes incontrerà il favore dei passeggeri, mettendo in collegamento due mete molto attrattive dal punto di vista turistico”.