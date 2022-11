Volotea cresce su Napoli, da giugno il nuovo volo per Karpathos

Volotea rafforza il suo investimento su Napoli aprendo una nuova rotta alla volta della greca Karpathos, che decollerà dal 1° giugno ogni giovedì portando a 22 le destinazioni raggiungibili da Napoli, con un’offerta complessiva stimata di circa 600mila posti in vendita, il 17% in più rispetto al 2022.

“Solo pochi giorni fa abbiamo annunciato un nuovo collegamento alla volta di Algeri - commenta Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea - e oggi confermiamo anche l’avvio di una rotta alla volta di Karpathos, un’isola dal grande appeal turistico nel cuore del Dodecaneso. Il Napoli-Karpathos rinsalda ulteriormente l’asse turistico tra Campania e Grecia, mentre il volo per Algeri tiene a battesimo i nostri primi collegamenti tra Italia e l’Africa mediterranea”.



Il network di voli

Con la nuova rotta le destinazioni greche collegate da Volotea a Napoli diventano nove: oltre a Karpathos, Cefalonia, Heraklion/Creta, Mykonos, Preveza/Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante. In tutto i collegamenti internazionali operati dal capoluogo campano sono 14, di cui due in Francia (Lourdes e Nantes) uno in Spagna a Bilbao, uno in Danimarca a Aalborg e, appunto, il volo alla volta di Algeri. Da Napoli si può inoltre volare alla volta di otto destinazioni italiane: Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, Torino e Venezia.

Dall’inizio del 2022 a ottobre il vettore ha trasportato oltre 485mila passeggeri operando più di 3mila voli, con un load factor del 92%.