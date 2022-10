Emirates e la scommessa Bologna: una storia lunga sette anni

Oltre 800mila passeggeri. E’ questo il risultato raggiunto da Emirates in merito al volo su Bologna che il prossimo 3 novembre festeggerà i suoi primi 7 anni di vita. Una scommessa vinta per il vettore di Dubai, che aveva voluto il Marconi come quarto scalo in Italia per presenziare un territorio ad altissimo potenziale.

“In tutti questi anni, ci siamo costantemente impegnati con la città per offrire un'ampia gamma di destinazioni che potessero facilitare i viaggi d'affari per le piccole e medie imprese verso oltre 130 destinazioni in tutto il mondo – ha commentato il country manager Flavio Ghiringhelli - e, al tempo stesso, abbiamo lavorato per implementare le destinazioni preferite dai turisti che, da Bologna, possono raggiungere mete esotiche e scoprire nuove culture. Continueremo a soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri alzando sempre di più l'asticella in termini di comfort, servizio e qualità”.



L’operativo di Emirates su Bologna proseguirà anche per l’inverno con 5 voli alla settimana operati con B777 configurati con 8 posti in prima classe, 42 in business e 304 in economy.