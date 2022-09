Emirates rilancia l'A380: 85 aerei in servizio a fine anno

Emirates si prepara a rimettere in pista altri A380. L'aereo che era diventato quasi un simbolo per la compagnia e che però sembrava destinato a finire i suoi giorni ora sta conoscendo una seconda giovinezza.

Entro la fine dell'anno, secondo i piani, saranno 85 in tutto gli A380 in forze nella flotta del vettore. L'obiettivo è arrivare alla fine di marzo 2023 con 42 destinazioni coperte dal 'gigante dei cieli', come sottolinea preferente.com.



Da Dubai dunque si preparano a decollare oltre 400 partenze, pari a 460mila posti settimanali. Tra le prime rotte su cui verrà reintrodotto l'A380 ci sono Houston, Bangalore, Perth, Auckland, Hong Kong e Kuala Lumpur; e altre saranno annunciate nelle prossime settimane.