Trenitalia, estate quasi ai livelli del 2019 e exploit per i ponti autunnali

“L’estate del treno”. Per Mario Alovisi, nuovo direttore marketing Trenitalia (nella foto), le settimane fra luglio e fine settembre 2022 sono state molto positive per il traffico su ferrovia: ben 83 milioni di passeggeri hanno infatti scelto il treno come principale mezzo di spostamento in Italia, allineandosi quasi ai dati pre-pandemia.

“L’Alta Velocità ha recuperato il 96% del traffico e sono già previste circa 230mila prenotazioni per il ponte del 1° novembre (risultato superiore al 2019), mentre gli Intercity hanno avuto addirittura una crescita del 20%. Anche il fine settimana dell’Immacolata conta 31mila prenotazioni AltaVelocità e 8mila Intercity. Risultati trainati non solo dal consistente ritorno degli stranieri in Italia, ma dalla capacità di interpretare al meglio le esigenze di sostenibilità e intermodalità dei nostri passeggeri”.



“Un ringraziamento speciale va al mondo della agenzie di viaggi - aggiunge Pietro Diamantini, direttore business Alta Velocità Trenitalia - avendoci permesso di individuare le località di maggior tendenza dove rafforzare il servizio, in particolare per quanto riguarda il Meridione, dove abbiamo aumentato la disponibilità posti dell’8%”.

Alberto Caspani