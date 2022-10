Friuli Venezia Giulia, accordo con Trenitalia: biglietto gratis per i vacanzieri

PromoTurismoFVG e Trenitalia insieme per la promozione del turismo nella regione. Prosegue la partnership che ha avuto come frutto la predisposizione di due pacchetti turistici dedicati alle città di Trieste e Udine e alla costa del Friuli Venezia Giulia, con Grado e Lignano Sabbiadoro: per chi sceglie di viaggiare in treno il biglietto sarà gratuito. Le proposte sono riservate esclusivamente a chi raggiungerà una delle destinazioni convenzionate del Friuli Venezia Giulia e la condizione è che il viaggio sia abbinato a un soggiorno minimo di due notti. Le offerte saranno garantite da un operatore incoming della regione fino al 31 maggio 2023: con questa iniziativa il Friuli Venezia Giulia è la prima regione a riconoscere l’intero costo del ticket per tutte le persone che parteciperanno al viaggio.

Rimborso totale dei biglietti

Le promozioni sono due, una riservata al pacchetto mare e l’altra alla cultura. Si prevede il rimborso totale dei biglietti ferroviari Frecce, Intercity e Regionali acquistati attraverso uno sconto sull’importo delle offerte turistiche che includono il pernottamento alberghiero in strutture ricettive convenzionate di Lignano Sabbiadoro, Grado, Trieste e Udine. Il rimborso sarà pari all’importo speso per l’acquisto del biglietto ferroviario di andata e ritorno per/da le stazioni di Latisana-Lignano-Bibione, Cervignano-Aquileia-Grado, Trieste Airport, Trieste Centrale e Udine e riconosciuto ai titoli di viaggio acquistati esclusivamente nell’ambito della promozione. Agli ospiti sarà inoltre consegnata gratuitamente la FVGcard, che permette di usufruire di gratuità e ulteriori riduzioni tariffarie per ingressi a musei e visite guidate.