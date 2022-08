Friuli Venezia Giulia: contributi per gli alberghi diffusi nelle zone montane

La Regione Friuli Venezia Giulia ha dato il via libera al regolamento per la concessione dei contributi a favore della ristrutturazione e dell’ammodernamento di unità immobiliari nell’ambito della gestione degli alberghi diffusi. Il provvedimento, si legge su Hotelmag, prevede la concessione di contributi a favore dei proprietari degli immobili per un ammontare tra i 10mila e i 20mila euro per ogni unità.

Le unità abitative, una volta ristrutturate, dovranno essere date in gestione ad alberghi diffusi per una durata di dieci anni.



Ogni beneficiario potrà inoltrare domanda di contributo per un massimo di quattro unità immobiliari. Secondo il regolamento, gli appartamenti devono essere situati nei territori montani per i quali sono previsti i criteri per l’attuazione del piano regionale ‘Turesta’, per lo sviluppo del turismo nelle aree di montagna. La finalità dei contributi è infatti di incrementare i livelli qualitativi degli immobili e delle unità abitative situate nelle zone montane svantaggiate, che i proprietari affidano in gestione agli alberghi diffusi incrementando, così, nel contempo, l’offerta turistica regionale.



Sono finanziabili lavori di ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria. È inoltre previsto l’acquisto di arredi, attrezzature varie ed elettrodomestici.