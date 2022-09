Montagna e rincari energetici: spunta l’ipotesi della ‘energy surcharge’

“Non c’è tempo da perdere e non possiamo aspettare le elezioni e il nuovo Governo, bisogna intervenire subito”. Ad allarmare Valeria Ghezzi, presidente di Anef, Associazione nazionale esercenti funiviari, sono i rincari dell’energia, che rischiano di mettere in ginocchio l’industria della montagna. Costi che, segnala, sono aumentati anche di 6 volte rispetto ad agosto 2021 e che potrebbero spingere gli operatori a chiedere una 'energy surcharge' per poter garantire i servizi.

Costi insostenibili

“L’energia - spiega - che serve per alimentare gli impianti di risalita e i sistemi di innevamento programmato, quando servono, a cui si aggiunge il gasolio utilizzato dai mezzi battipista, rischia di diventare un costo insostenibile. Un costo che andrebbe a minare le sorti di tutta la filiera che vive dell’industria della neve e comprende hotel, ristoranti, trasporti, scuole di sci. La preoccupazione va soprattutto alle tante piccole imprese che operano nel settore e che rischiano di chiudere”.



Un'altra stagione a rischio

La montagna ha sulle sue spalle il peso di oltre due anni di pandemia, se pensiamo che l’ultima stagione a pieno regime che è stata quella conclusasi nel marzo 2020, con il primo lockdown. Gli operatori riponevano tutte le loro speranze nell’inverno 2022 per una reale ripartenza, poi è arrivato il caro energia a scompigliare le carte.



“Già lo scorso inverno - denuncia sulle colonne de Il Sole 24 Ore Marco Brigoletto, presidente di Anef Veneto - la bolletta era aumentata in maniera considerevole, ora diventa davvero difficile affrontare una stagione con costi così elevati”.



“A questo punto il problema è la sostenibilità economica: per fronteggiare gli aumenti dei costi dovremmo proporre aumenti del 20-25%” aggiunge Massimo Fossati, presidente di Anef Lombardia.