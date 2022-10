Delta porta il servizio Air+Rail a Napoli, Bologna, Firenze e Padova via Roma

Firenze, Napoli, Bologna e Padova. Sono queste le città che entrano a far parte del programma Air+Rail di Delta Air Lines. Il vettore Ura amplia ulteriormente la presenza sul mercato italiano grazie all’intermodalità e all’accordo siglato con Aeroporti di Roma e Trenitalia.

L'iniziativa locale arriva dopo il lancio da parte di Delta dei collegamenti ferroviari da Amsterdam nell'agosto dello scorso anno. "L'inserimento di un maggior numero di collegamenti Air+Rail nella nostra programmazione facilita l'accesso agli Stati Uniti per i nostri passeggeri italiani – spiega Alain Bellemare, president – international del vettore - incrementando la nostra presenza a livello locale in molte città attualmente non servite da voli operati da Delta o dai nostri partner europei”.



Il servizio può essere prenotabile attraverso i canali self service di Delta e per chi vola con Delta One è possibile l’opzione standard per il viaggio in treno in prima classe.