Delta lancia il wifi gratuito in volo per tutti i passeggeri

Delta lancia la sua novità per il 2023: connessione wifi veloce e gratuita per tutti i passeggeri su gran parte dei suoi voli interni a partire dal 1 febbraio 2023 e ampliamento del servizio sui voli internazionali entro la fine del 2024.

“Al lavoro, a casa e in ogni dove la connessione è un elemento imprescindibile della nostra quotidianità, e un viaggio con Delta non deve fare eccezione - ha detto Ed Bastian, ceo di Delta -. Il nostro progetto è da tempo quello di poter offrire a 9.000 metri di quota un’esperienza simile a quanto si vive a terra.”



La compagnia installerà il servizio, realizzato in partnership con T-Mobile, su oltre 700 aeromobili abilitati Viasat entro la fine del 2023. Delta ha inoltre annunciato di voler offrire il Wi-Fi gratuito sulla sua flotta internazionale entro la fine del 2024.



I passeggeri potranno accedere al nuovo servizio utilizzando le proprie credenziali SkyMiles o registrandosi, a terra o in volo, al programma di fidelizzazione per connettersi gratuitamente a bordo.



Delta ha inoltre annunciato i suoi piani per il Delta Sync Exclusives hub, una piattaforma mobile accessibile con le credenziali SkyMiles, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di connessione a bordo con offerte esclusive, contenuti e intrattenimento firmati da brand conosciuti e che fanno parte della vita quotidiana della maggioranza delle persone. Delta lancerà il Delta Sync Exclusives hub questa primavera.



"Non volevamo solo che il wifi gratuito offrisse un servizio base, ma desideravamo che trasformasse l'intera esperienza di volo - ha affermato Bastian -. È imperativo per noi che tutti i passeggeri possano visionare i propri contenuti preferiti proprio come farebbero a casa".