Snav, aperte le vendite per l’estate 2023

Snav apre le prenotazioni per l’estate 2023. Sul sito della compagnia di navigazione – che presenzierà a TTG Travel Experience per presentare le novità di programmazione e gli strumenti per il trade - è già possibile acquistare i biglietti per tutte le linee servite dai mezzi veloci e dai traghetti Snav: Ancona-Spalato; Napoli-Isole Eolie; Napoli-Isole Pontine; e i collegamenti veloci per le isole del Golfo di Napoli.

La compagnia spinge sull'advance booking, garantendo flessibilità e la possibilità di annullare la prenotazione fino a 30 giorni dalla data di partenza con il rimborso del 100% del prezzo, esclusi i diritti.