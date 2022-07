Snav raddoppia i collegamenti tra Italia e Croazia

Snav aumenta i collegamenti con la Croazia. La compagnia ha annunciato che dal 6 agosto e fino al 3 settembe saranno raddoppiate le partenze dall'Italia.

La rotta Ancona-Spalato sarà rafforzata sull'onda dell'andamento delle prenotazioni e del consenso che sta riscuotendo la Croazia nell'estate 2022. Il trend, come riporta Snav in una nota, sta raggiungendo i livelli degli anni pre pandemici.



Giuseppe Langella, amministratore di Snav,commenta: “Abbiamo deciso di ampliare il numero di corse nel periodo dal prossimo 6 agosto e fino al 3 settembre cercando di favorire tutti i target che utilizzano il nostro cruise ferry". Saranno disponibili sia partenze diurne che notturne.



Per le prenotazioni sulla trata Ancona-Spalato così come su tutti gli altri collegamenti nel Mediterraneo come Isole Eolie, Isole Pontine e Golfo di Napoli, Snav propone la formula Zero Pensieri prevede la cancellazione con rimborso del 100% fino a 48 ore prima della partenza.