La lunga estate di Snav: il ritorno costa 1 euro

Snav lancia una promozione speciale valida dall’1 al 10 agosto. Per tutti coloro che acquisteranno un biglietto di andata e ritorno per le linee Snav dirette in Croazia, alle isole Eolie o alle isole Pontine con partenza con data a scelta e rientro in settembre, il costo del ticket del viaggio di ritorno sarà di 1 euro a persona.

“I nostri servizi sia a luglio che per l’imminente mese di agosto registrano livelli di riempimento superiori al 2019 e molte date sono già fully booked. Pertanto, abbiamo aumentato le corse verso la Croazia e le Eolie. Questo straordinario successo, unitamente al comportamento di acquisto dei nostri clienti ci induce a ritenere che quest’anno assisteremo ad un allungamento della stagione estiva. Con questa iniziativa promozionale, quindi, intendiamo offrire l’opportunità di visitare le nostre destinazioni fino a tutto settembre” dichiara Giuseppe Langella, amministratore di Snav.



Per le prenotazioni sulla tratta Ancona/Spalato/Ancona così come su tutti gli altri collegamenti nel Mediterraneo come isole Eolie, isole Pontine, golfo di Napoli, Snav propone la formula Zero Pensieri che prevede la cancellazione con rimborso del 100% fino a 48 ore prima della partenza.