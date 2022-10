easyJet: in vendita i biglietti per la summer del 2023

Sono in vendita da oggi i voli per la prossima stagione estiva di easyJet. Si tratta dei collegamenti che verranno effettuati nel periodo compreso tra il 9 maggio e il 30 settembre per un network italiano che comprenderà circa 70 destinazioni distribuite in 18 Paesi.

Per la Penisola la compagnia conferma intanto anche per la summer 2023 le sue tre basi di Milano Malpensa, Napoli e Venezia da dove verranno effettuati voli diretti verso le principali destinazioni leisure europee, mediorientali e nordafricane.



Intanto per quanto riguarda la stagione invernale il vettore low cost metterà in campo la novità del volo su Madeira da Milano Malpensa, con avvio a partire dal 4 dicembre. Sempre dall’hub del Nord Ovest sarà disponibile nei mesi di dicembre e gennaio il collegamento con Rovaniemi, reduce dal successo dell’anno precedente.