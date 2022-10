easyJet riprende il programma contro la paura di volare

Torna il programma 'fearless flyer' di easyJet, ovvero il training per chi vuole vincere la paura di volare.

Secondo la compagnia, il 16% della popolazione soffre di 'aerofobia': per questo motivo, nel Regno Unito, tornerà il piano per prendere l'aereo in tranquillità.



Come sottolinea simpleflying.com, l'obiettivo della compagnia è anche quello di evitare di perdere quote di mercato a causa della paura di volare. Il programma ha un percentuale di successo del 95% e fino ad oggi ha aiutato oltre 10mila persone a vincere la fobia del volo. Il programma prevede un percorso virtuale a terra, una sessione Zoom pre-volo e infine un volo di un'ora. L'esperienza virtuale è una delle novità di quest'anno.