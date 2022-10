Lundgren, easyJet:

Il ceo di easyJet Johan Lundgren (nella foto) prevede un freddo inverno per le compagnie aeree. Secondo il manager le difficoltà che stanno mettendo alle corde il settore dei trasporti costringeranno diversi vettori a restare a terra.

In una intervista a The Mail, ripresa da ttgmedia.com, Lundgren ha affermato che le cose sembrano mettersi "piuttosto male" per un certo numero di aerolinee. E secondo il ceo sono più probabili fallimenti che fusioni.



L'onda lunga del 2020

Per Lundgren, il sostanziale blocco durante il periodo più duro della pandemia ha messo a dura prova i conti dei vettori. La scorsa estate è arrivata la tanto agognata ripresa dei viaggi internazionali, ma il caos degli aeroporti ha dato un duro colpo. Un periodo difficile "perché non tutto è stato sotto controllo" precisa il ceo.



Nel Regno Unito, inoltre, easyJet deve fare i conti con l'aumento del costo della vita. Un elemento che, comunque, accomuna tutti i Paesi del Vecchio Continente.



Per quanto riguarda i conti della low cost arancione, Lundgren ha precisato che per il 2022 si prospetta una chiusura con un profitto, seppure ridotto, che arriverebbe però dopo un 2021 in perdita.