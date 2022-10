L’aeroporto di Heathrow supera il caos voli: entro ottobre la revoca del ‘passenger cap’

L’aeroporto di Heathrow è pronto a tornare alla piena operatività. I vertici dello scalo londinese hanno annunciato la revoca del ‘passenger cap’ introdotto la scorsa estate per far fronte ai disagi causati dal caos voli.



Il tetto ai passeggeri - che obbliga i vettori a non far transitare dall’hub più di 100mila pax al giorno - sarà eliminato entro il 29 ottobre e non più entro l’11 novembre come inizialmente annunciato. Sembra quindi superata la fase più critica per lo scalo, che negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con numerose cancellazioni e problemi di gestione dei bagagli dovuti alla crescita esponenziale della domanda e alla carenza di personale.



“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rimuovere il limite il più rapidamente possibile” ha spiegato il ceo dello scalo John Holland-Kaye a TravelMole, sottolineando come “a Heathrow, in soli quattro mesi abbiamo registrato una crescita dei passeggeri pari a quella che si potrebbe registrare in 40 anni”.