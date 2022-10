Regno Unito, ecco cosa amano i viaggiatori italiani

Gli italiani non smettono di lasciarsi incantare dal fascino del Regno Unito. Lo dimostrano i dati tratti dal Midas di VisitBritain/Kubi Kalloo di giugno 2022.

Il 66% dei connazionali pensa di fare una vacanza in Uk nei prossimi 5 anni, contro il 57% della media europea. "Ciò che viene apprezzato è il mix di culture, di vecchio e nuovo, nonché le esperienze che sicuramente non si possono fare altrove", spiega Cristina Bernabé, manager VisitBritain Italia e Spagna.



La percezione che gli italiani hanno del Regno Unito è legata al patrimonio storico-culturale (57%), alla possibilità di girovagare 'senza meta' (53%), alle città vivaci e ricche di intrattenimento (47%) e la fiorente scena artistica contemporanea (47%).



"Non dobbiamo dimenticare - conclude Bernabé - che Uk è ben collegato con l'Italia. Ormai sono state ripristinate molte delle tratte su Londra, Manchester, Edimburgo, Newcastle e Bristol con partenza dalle principali città italiane".



Gaia Guarino