L'incredibile primato di Heathrow: 119 voli sugli Stati Uniti in un giorno

Un totale di 119 collegamenti e fino a 16 voli in una sola ora tra l’aeroporto di Heathrow e gli Stati Uniti. L’appuntamento per lo storico record è fissato per 2 maggio del prossimo anno quando, in base alla programmazione delle compagnie, la direttrice risulterà la più trafficata di sempre.

Il record attuale, si legge su Simpleflying, risale al 5 luglio di quest’anno e conta 7 voli in meno. Ma per comprendere il peso di queste rotte serve il paragone con gli altri 4 aeroporti del Vecchio Continente che seguono Heathrow in questa classifica. Parigi Cdg che è al secondo posto si ferma infatti a 47, mentre a seguire si trova Francoforte con 43, Amsterdam con 36 e Dublino con 22.



La metà del mercato è controllata dalla joint venture transatlantica di British Airways e American Airlines, con la prima compagnia a guidare ovviamente la classifica. 31 invece saranno le destinazioni americane che saranno collegate il prossimo 2 maggio.