Ryanair: nuovo record di passeggeri a settembre

Ancora un mese con numeri da record per Ryanair. Il vettore low cost ha infatti chiuso il mese di settembre con quasi 16 milioni di passeggeri trasportati, con un incremento anno su anno del 49 per cento. Elevato anche il dato relativo al load factor, in linea con quanto fatto registrare nei periodi estivi e che si attesta al 94 per cento.

Il dato del mese, inoltre, consente a Ryanair di superare il traguardo dei 150 milioni di passeggeri nell’arco di 12 mesi, ovvero da ottobre 2021 a settembre 2022. Nel dettaglio il numero di pax trasportati raggiunge 153 milioni, triplicando il dato dei 12 mesi precedenti.