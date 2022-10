Ryanair, l’inverno da Cagliari: 23 rotte e un volo per Genova

Ventitre rotte, di cui una nuova. Ryanair alza il velo sulla programmazione invernale dall’aeroporto di Cagliari, che vede il lancio di un collegamento verso Genova.

La low cost servirà lo scalo operando 180 voli settimanali, il 14% di posti in più del 2019. “Ryanair continua a offrire più traffico, più crescita e tariffe più basse rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea in Italia - dichiara Mauro Bolla, country manager per l'Italia -. Operazioni efficienti e tariffe aeroportuali competitive rappresentano le basi da cui Ryanair può fornire una crescita del traffico a lungo termine e una maggiore connettività. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner nell'Aeroporto di Cagliari per garantire questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare Cagliari e la Sardegna”.



“La solida partnership che abbiamo sviluppato con Ryanair negli ultimi 15 anni ci ha consentito di offrire la scelta di destinazioni estive più ampia di sempre e raggiungere livelli di traffico ampiamente superiori a quelli pre-pandemia registrati grazie all’ulteriore sviluppo della base di Cagliari – aggiunge Renato Branca, amministratore delegato di Sogaer, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari -. Anche la programmazione dei voli Ryanair per l’Inverno ’22-’23 nasce sotto il segno della crescita: le 23 rotte attive nazionali ed internazionali prevedono un’offerta, già in vendita nei sistemi, ben superiore a quella della Winter ’19, con 14 voli settimanali in più, a testimonianza della forte attrattività della città di Cagliari e di tutto il territorio del Sud Sardegna anche nei mesi autunnali e invernali”.