O'Leary, Ryanair:

Senza temere gli effetti della recessione. E senza temere una compagnia aerea come Ita Airways, che non può fare utili perché "è un grande problema politico". Il patron di Ryanair Michael O'Leary è tornato questa mattina a Roma per lanciare le immancabili frecciate ai competitor. Ma, soprattutto, per presentare, insieme al country manager Mauro Bolla, l'impegno della compagnia su Fiumicino e Ciampino per la stagione invernale.

Una stagione che vedrà la low cost attivare da Roma un totale di 70 rotte, di cui 18 nuove tra cui Agadir, Amman, Asturie e Dublino. "Oggi aggiungiamo altre 18 rotte da Roma. E in qualità di compagnia numero uno in Italia - ha sottolineato O'Leary - continuiamo a investire supportando posti di lavoro e turismo su tutti i territori in cui operiamo. Dopo un'estate andata fortissimo, oggi affrontiamo un inverno caratterizzato da qualche incertezza, ma al momento il trend delle prenotazioni è ottimo. Anzi - ha aggiunto - sappiamo che è proprio nei momenti di recessione che il nostro market share riesce a crescere più velocemente". A. D. A.