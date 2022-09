Aeroitalia lancia il volo diretto tra Trapani e Catania

Arrivano le prime indicazioni sull’operativo invernale di Aeroitalia, che indicano uno spostamento del baricentro dall’aeroporto di Forlì, hub della stagione estiva: sul Ridolfi al momento rimangono solo i voli su Trapani e Catania.

E per i due aeroporti della Sicilia è in arrivo una delle novità più importanti, ovvero il collegamento diretto interregionale per unire le due parti dell'isola. Una tratta a lungo richiesta dalle autorità locali per ridurre i tempi di collegamento ma che nessun vettore aveva mai messo in pista.



Inoltre risultano già in vendita due collegamenti con la Romania, scalo di Bacau, con voli diretti da Bergamo e Roma Fiumicino.