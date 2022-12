Il sogno del volo tutto siciliano verso il fallimento: vendite sotto le attese

Un altro tentativo che rischia di arenarsi nonostante le continue richieste del mercato e della politica in particolare. Si è a lungo parlato di un volo interno per la Sicilia volto a collegare le due parti dell’isola da Trapani a Catania, per accelerare i tempi di connessione.

In questo caso ci aveva provato Aeroitalia, al lavoro per trovare spazi nei collegamenti sulla Penisola oltre che sulle prime rotte verso l’estero. Nelle scorse settimane era arrivato l’annuncio dell’attivazione della rotta, ma le prenotazioni non sembrano avere dato i risultati sperati sia dalla compagnia aerea sia dall’isola. E in arrivo ci sarebbe la sospensione del volo a partire da dopo le festività.



Nodo vendite

La notizia è stata anticipata da alcuni organi di informazione dell’isola, che hanno spiegato come il livello delle prenotazioni per il futuro, ma anche delle vendite per i voli già programmati, non riescano a supportare il mantenimento di una rotta di questo tipo.