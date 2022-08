Aeroitalia: terzo aereo in flotta con un B737-800 ex Blue Panorama

Aeroitalia arriva a quota tre. E’ stato lo stesso amministratore delegato della nuova compagnia aerea, Gaetano Intrieri, ad annunciare sui social l’arrivo del terzo aeromobile in flotta, un altro B737-800. “Ed eccone un altro, Aeroitalia continua a crescere al ritmo di un aereo al mese”, ha scritto il manager.

Secondo quanto riportato da Italiavola, il velivolo sarebbe un aereo ex Blue Panorama configurato con 189 posti. L’arrivo del terzo Boeing completa in questo modo il piano per l’estate del vettore, che punta ora a fare crescere ulteriormente la flotta in vista della stagione invernale per incrementare l’operativo avviato per la summer dall’aeroporto di Forlì.