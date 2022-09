Uragano Ian in Florida: cancellati 2mila voli

L'Uragano Ian lascia a terra gli aerei delle compagnie americane. I vettori sono stati costretti a a cancellare circa 2mila voli nella giornata di oggi, dal momento che Ian ha colpito vaste aeree della Florida.

Diversi aeroporti hanno dovuto chiudere le operazioni già da ieri, mercoledì: tra questi Tampa, Orlando, Melbourne e Jacksonville.



Come accade spesso le cancellazioni hanno poi avuto effetti a catena anche su collegamenti da e per altri stati. Da oggi a venerdì, come riporta travelmole.com, i voli cancellati sono oltre 5mila. Gli scali di Tampa e Orlando potrebbero riprendere le operazioni da venerdì, secondo quanto stimato.