Florida, avviso ai turisti: in arrivo l'uragano Ian

Si prospetta come un evento meteo particolarmente violeto l'arrivo dell'uragano Ian in Florida. Le previsioni indicano raffiche di vento e mareggiate pericolose anche per le persone, oltre a precipitazioni tra i 25 e i 40 cm di pioggia.

Come riporta ttgmedia.com anche i parchi dell'area sono strettamente monitorati per valutare eventuali chiusure momentanee al pubblico.



In Florida intanto è stato dichiarato lo stato di emergenza, con un warning per i turisti.



In base a quanto afferma travelmole.com Ian potrebbe trasformarsi in una tempesta di categoria 3 con venti fino a 200 chilometri orari. Non sono da esludersi inondazioni improvvise.



Il passaggio in Florida è atteso entro domani, mercoledì.